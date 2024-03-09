Токио, 9 марта, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Первый запуск японской частной ракеты Kairos-1 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii, расположенного в префектуре Вакаяма, отложили. Об этом сообщили 9 марта в ходе прямой трансляции с места запуска ракеты.

JIJI PRESS/ЕРА/ТАСС

Запуск был запланирован на 11:01 (05:01 мск), однако ракета не полетела после финального отсчёта. Спустя несколько минут сообщили, что пуск состоится в 11:17 (05:17 мск), однако и тут после финального отсчёта ракета не взлетела, после чего объявили о переносе запуска.

Как отметил в беседе с журналистами глава префектуры Сюхэй Кисимото, запуск перенесли из-за захода в объявленную зоной повышенной опасности акваторию судна.

Этот пуск должен был стать первым в Японии пуском с частного космодрома. Ракета-носитель должна была вывести в космос малый спутник. В случае удачного выполнения этой задачи, это будет первым в Японии успешным запуском спутника исключительно силами частного бизнеса.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января аэрокосмическое агентство Японии JAXA успешно запустило ракету-носитель Н2А с оптическим спутником «Когаку-8» на борту. Космический аппарат принадлежит правительству Японии и предназначен для сбора информации о поверхности Земли.

В конце августа 2023 года в Японии перенесли запуск ракеты-носителя H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны. Такое решение приняли из-за неблагоприятных погодных условий.