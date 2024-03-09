Кривой Рог, Украина, 9 марта, 2024, 09:22 — ИА Регнум. В городе Кривой Рог в Днепропетровской области промышленное предприятие получило повреждение, сообщил 9 марта глава городского совета обороны Александр Вилкул в Telegram-канале.

Evgen Kotenko/Global Look Press

После взрыва на предприятии вспыхнул пожар. Информацию о пожаре подтвердил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Произошёл пожар на одном из предприятий. Огонь оперативно потушили спасатели», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Ранее украинское издание «Страна. ua» сообщило о взрывах в Кривом Роге. По его данным, по предприятию нанесли удар с помощью дрона.

Украинские власти утром 9 марта объявили воздушную тревогу в Днепропетровской, а также в Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской областях.

Российское Министерство обороны не сообщало о нанесении ударов по промышленным объектам в Кривом Роге.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков 8 марта рассказал, что ВС РФ за неделю нанесли 34 групповых удара по украинским военным объектам, применяя дроны, высокоточное оружие и реактивные системы.

Удары российские военные наносили по промышленным объектам, на территории которых готовили к бою морские беспилотники ВСУ, а также по топливным базам для военной техники.