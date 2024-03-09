Индиан-Уэллс, США, 9 марта, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Бразилии Тьяго Уайлду в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния).

IMAGO/Paul Zimmer/Global Look Press Карен Хачанов

Спортсмен из России проиграл бразильцу в двух сетах со счётом 1:6, 5:7.

Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. За это время Хачанов три раза подал навылет и допустил одну ошибку при подаче. Его оппонент за этот же временной отрезок подал навылет пять раз, допустил две двойные ошибки и смог реализовать три из четырёх брейк-пойнтов.

В матче третьего круга турнира ATP в Индиан-Уэллсе Уайлд сыграет с венгерским спортсменом Фабианом Марожаном.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Хачанов обыграл чеха Якуба Меншика в финальном матче турнира АТР в Дохе. В результате это российский теннисист стал шестикратным победителем состязаний под эгидой ассоциации.

Хачанов 9 февраля прошёл в полуфинал турнира АТР в Марселе. В четвертьфинальной встрече он обыграл китайского спортсмена Чжан Чжичжэня в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.