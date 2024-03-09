Вашингтон, 9 марта, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Выступление президента США Джо Байдена с ежегодным обращением в Конгрессе со словами «о положении союза» является неправдой. Об этом заявил бывший директор иммиграционной и таможенной службы страны Роберт Витьелло.

CNP/AdMedia/Global Look Press Джо Байден

«Это была большая ложь. Он распалялся суверенитетом Украины, а не нашим», — пояснил в беседе с «РИА Новости» Витьелло.

Как сообщало ИА Регнум, глава Белого дома Джо Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу «О положении страны» утром 8 марта. Он начал речь с обсуждения конфликта на Украине.

Американский лидер призвал принять законопроект о помощи Украине, так как в противном случае это поставило бы Киев под угрозу. По его утверждению, ВСУ якобы могут остановить Россию с помощью поставок американского оружия. При этом Байден отказался отправлять американских солдат на Украину.

Байден также обратился к президенту РФ Владимиру Путину и подчеркнул, что Вашингтон не отступит и не откажется от своих взглядов и притязаний в вопросе конфликта на Украине.

Американский журналист и экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что выступление Джо Байдена с ежегодным посланием перед палатой представителей и Сенатом Конгресса США стало самой мрачной и неамериканской речью. Он добавил, что Байдена можно сравнить с «жестоким и злобным демагогом» и «дряхлым стариком».

Бывший президент США Дональд Трамп назвал речь действующего главы государства позором для страны. По его словам, выступление Байдена было наполнено гневом без всякого сострадания, став «худшей речью о положении союза» за всю историю.