Денвер, США, 9 марта, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отличился победной шайбой в овертайме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Миннесота Уайлд».

David Zalubowski/AP/TASS Валерий Ничушкин

Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Основное время матча закончилось вничью со счётом 1:1. У хозяев шайбу забросил Арттури Лехконен (1-я минута), у гостей — Брок Фэйбер (31-я). Ничушкин забил победный гол в овертайме в большинстве (63-я).

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в игре одним результативным пасом.

Для «Колорадо» это третья подряд победа, клуб с 85 очками находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Миннесоты» 67 очков и 12-я строчка.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января Ничушкин забил гол и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Сан-Хосе Шаркс». После этого российского хоккеиста признали первой звездой матча.

Форвард «Миннесоты» Капризов 4 марта оформил хет-трик в матче с «Сан-Хосе Шаркс». Это позволило его команде победить со счётом 4:3.