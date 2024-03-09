Флорида, США, 9 марта, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом в поместье американского политика Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом 8 марта сообщил сам венгерский премьер на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Встреча с президентом Дональдом Трампом. Сделайте Америку снова великой, господин президент!» — написал Орбан.

Делегация прибыла в поместье около 15:00 по местному времени (23:00 мск). Как уточнил пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши, политики беседовали в течение часа, вместе с ними при разговоре присутствовали их ближайшие сотрудники, в частности глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Как предполагает издание Origo, главной темой переговоров стали вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине, так как Орбан опубликовал в соцсети фотографию с Трампом и оставил на ней надпись «Миротворцы».

При этом правительство Венгрии не скрывает, что ждёт от Трампа победы на президентских выборах в США и возвращения в Белый дом. Венгерское руководство надеется, что экс-президент, возглавив американскую администрацию, будет способствовать завершению украинского конфликта и улучшению двусторонних отношений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США Орбан приехал специально повидаться с Трампом, встреча с политическим оппонентом Трампа, президентом Джозефом Байденом, в программу венгерского премьера включена не была. Аналитики назвали такую ситуацию фактически беспрецедентной для союзников по НАТО.

Орбан до сегодняшнего дня ни разу лично не встретился с Байденом, тогда как с Трампом венгерский премьер провёл уже три встречи. Венгерское руководство связывает возможность урегулирования ситуации на Украине с Трампом, а не с Байденом. По мнению Орбана, если бы на прошлых президентских выборах в США победил Трамп, на Украине сложилась бы совсем другая ситуация.