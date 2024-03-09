Барнаул, 9 марта, 2024, 08:21 — ИА Регнум. В Барнауле полиция начала проверку по факту сообщений о стрельбе по автомобилю, в котором находились дети. Об этом 9 марта сообщили в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В ведомстве добавили, что информация о том, как неизвестные из пневматического оружия прострелили стекло машины с детьми появилась на интернет-ресурсах.

«По данному факту заявление зарегистрировано в дежурной части отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу», ― говорится в публикации главка в Telegram-канале.

Сотрудники правоохранительных органов проводят поверочные мероприятия, которые позволят выяснить обстоятельства произошедшего и установить участников инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля четыре старшеклассника пострадали в результате стрельбы из огнестрельного оружия возле школы в Атланте США. Выстрелы раздались из проезжающей машины. Подростков госпитализировали, их жизням угрозы нет. Стрелявших не установили.

В американскому городе Филадельфия 6 марта три человека открыли стрельбу из машины на остановке автобуса. В это время на остановке автобус ждали подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Всего злоумышленники сделали более 30 выстрелов. Как минимум восемь школьников старших классов пострадали.

Один из пострадавших, мальчик 16 лет, получил девять огнестрельных ранений и находится в критическом состоянии.