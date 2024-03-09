Порт-о-Пренс, 9 марта, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Несколько административных зданий в столице Гаити, включая дворец президента страны, подверглись нападению банд. Об этом 9 марта сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник.

Johnson Sabin/ЕРА/ТАСС

«Банды Гаити… вечером в пятницу [8 марта] начали крупномасштабное нападение на несколько правительственных зданий в Порт-о-Пренсе или около него», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме дворца президента Гаити, бандиты атаковали здания МВД и полицейского управления страны.

По словам очевидцев, они слышали стрельбу и взрыв. Источник рассказал телеканалу, что порядка десяти членов банд удалось ликвидировать, однако пока эти данные не подтверждены.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта Agence France-Presse сообщило, что вооружённые люди пытались захватить главный международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра. Отмечалось, что это произошло спустя несколько часов после объявления властями города комендантского часа.

Самолёт премьер-министра Гаити Ариэля Анри 6 марта не смог приземлиться в аэропорту Порт-о-Пренса из-за перестрелок между вооружёнными бандами и полицией. Анри возвращался после визита в Кению. Пока он отсутствовал, на Гаити активизировались бандитские группировки.