Вашингтон, 9 марта, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в конфликт с Россией своим призывом ввести войска на Украину, заявил журналистам офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Securityconference.org Эммануэль Макрон

Об этом пишет «РИА Новости». Эксперт считает, что французский лидер ведёт провокационную игру. Риттер пояснил, что Франция не располагает достаточной военной мощью и для участия в конфликте ей потребуется помощь других стран НАТО.

По мнению экс-разведчика, в случае вмешательства в украинский конфликт Париж попросит поддержки у Североатлантического альянса, когда французские войска будут разбиты. При этом США придётся прийти на помощь своим союзникам по НАТО.

Риттер призвал не допустить подобного сценария.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля в Париже прошла конференция по поддержке Киева. После встречи Эммануэль Макрон заявил прессе о том, что лидеры стран ЕС обсуждали тему возможной отправки своих военных на Украину. Вместе с тем французский глава признал, что политикам не удалось достичь общего мнения по этому вопросу.

7 марта французская газета L’Indépendant привела слова лидера Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя, который утверждает, что Макрон в ходе встречи в Париже рассматривал возможность ввода на Украину французских войск, если российская армия начнёт наступление на Киев или Одессу.

8 марта Макрон пояснил, что его высказывание вовсе не означает, что Франция решится на интервенцию. Он добавил, что просто не исключал такого варианта.