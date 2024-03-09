Наступивший, 745-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о массированной атаке на российские территории украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолётного типа. О том, что в ночь на 9 марта дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 47 БПЛА, проинформировало Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что больше всего дронов (41 летательный аппарат) было сбито над территорией Ростовской области. Также Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытки атаки на Белгородскую (1 БПЛА), Курскую (2 БПЛА) и Волгоградскую (3 БПЛА) области.

В ходе устранения последствий атаки беспилотников пострадал сотрудник МЧС в Таганроге, информировал ранее ростовский губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Под Курском обломки киевского дрона упали на крышу городской поликлиники, повредив 22 кв. метра кровли, отмечал в Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт. Также возникала угроза взрыва: из соседнего с поликлиникой здания эвакуировали пациентов и персонал. В результате никто не пострадал.

Тем временем непосредственно в зоне СВО за минувшие сутки российская армия отразила восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении. Потери противника составили до 400 военнослужащих. Удары наносились по 350 целям противника, в том числе по двум пунктам управления, 13 опорным пунктам и более чем по 80 позициям полевой артиллерии, сообщает оборонное ведомство.

Любопытное известие поступило из Мариуполя. О том, что служба безопасности Украины (СБУ) использовала в качестве места регистрации своих офицеров приют для бомжей, известил «РИА Новости» 9 марта источник в силовых структурах.

Со ссылкой на документы, обнаруженные российскими силовиками, он пояснил, что речь идёт о периоде с 2019 по 2020 год, когда Мариуполь находился под контролем Киева, а социальная служба «Мариупольский городской центр граждан без определенного места жительства» располагалась по адресу Банный переулок, 5.

Правоохранитель предположил, что с того времени прописанные в приюте сотрудники СБУ могли дослужиться до старших офицерских званий — вплоть до полковника.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.