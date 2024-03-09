Сан-Франциско, США, 9 марта, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Приложение для «умных» телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV запустит принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания Х, обладатель одноименной соцсети (ранее Twitter). Об этом сообщил 8 марта журнал Fortune со ссылкой на неназванный источник из медиакомпании.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

Уточняется, что интерфейс нового приложения будет фактической копией встроенной в телевизоры платформы YouTube, привычной для пользователей.

«Маск настроен конкурировать с YouTube», — пояснил собеседник издания.

Поясняется, что цель Маска — убедить пользователей соцсети Х смотреть длинные видео на большом экране телевизора. Предполагается, что такой шаг привлечёт внимание рекламодателей и инфлюенсеров.

Запуск нового приложения запланирован на следующей неделе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский бизнесмен Илон Маск обратился к главе компании Microsoft Сатье Наделле за помощью с настройками ноутбука на операционной системе Windows. Он пояснил, что купил новый ноутбук, но не может начать им пользоваться без создания учётной записи Microsoft.

Также сообщалось, что четверо бывших руководителей Twitter подали в суд на владельца компании Илона Маска с требованием выплатить им более 128 миллионов долларов в качестве выходного пособия, которые были удержаны после их увольнения. Бывшие топ-менеджеры Twitter подали иск в федеральный суд Северной Калифорнии. Истцами выступили бывший исполнительный директор Параг Агравал, бывший финансовый директор Нед Сигал, бывший главный юрист Виджая Гадде и бывший главный юридический консультант Шон Эджетт.