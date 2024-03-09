Уагадугу, 9 марта, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Буркина-Фасо в пятницу, 8 марта, в результате ударов по позициям боевиков в Тоуке на севере страны уничтожили несколько десятков террористов. Об этом сообщило агентство AIB со ссылкой на источники в службах безопасности.

AIB Авиация Буркина-Фасо

«На этой неделе Вооружённые силы Буркина-Фасо продолжили отвоёвывать территории и отразили несколько террористически атак. Так, 8 марта несколько десятков террористов собрали около 16:00 в Тоуке, где планировали нападение… Авиация взяла на себя инициативу, осуществив ракетную атаку», — говорится в материале.

Отмечается, что в Международный женский день буркинийские военные активизировали свои наступательные действия, чтобы вынужденно переселённые лица, большинство из которых — женщины, могли вернуться в свои дома.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта представители Буркина-Фасо, Мали и Нигера на заседании Совета начальников штабов стран — членов Альянса государств Сахеля объявили о создании объединённых силы для борьбы с террористическими группировками в регионе. Начальник штаба ВС Нигера Мусса Салау Барму подчеркнул, что объединённые силы начнут действовать в ближайшее время.