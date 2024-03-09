Нью-Йорк, США, 9 марта, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Мирные граждане Украины неоднократно могли убедиться в том, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, а их жизням угрожают лишь непрофессиональные действия украинских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Простые украинцы… уже не раз могли убедиться в том, что их жизням угрожают исключительно действия непрофессиональной украинской ПВО, размещаемой к тому же в жилых кварталах украинских городов в нарушении норм международного гуманитарного права», — указал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине 8 марта.

Он также напомнил, что из-за действий украинских сил ПВО от заблудившихся ракет или их обломком страдали жилые дома в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске и других городах Украины.

В то же время Полянский подчеркнул, что высокоточные удары российских ВКС по объектам военной инфраструктуры не несут для мирных жителей Украины никакой опасности.

Как ранее передавало ИА Регнум, 8 марта Дмитрий Полянский также заявил, что Россия запросила на 22 марта проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Кроме того, российский дипломат попросил представителей стран — членов Североатлантического альянса объяснить их логику, согласно которой на Западе принимают решения по Украине, и указал на их непоследовательность в этом вопросе.