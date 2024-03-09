Полянский заявил, что простым украинцам угрожают лишь их силы ПВО
Нью-Йорк, США, 9 марта, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Мирные граждане Украины неоднократно могли убедиться в том, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, а их жизням угрожают лишь непрофессиональные действия украинских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Простые украинцы… уже не раз могли убедиться в том, что их жизням угрожают исключительно действия непрофессиональной украинской ПВО, размещаемой к тому же в жилых кварталах украинских городов в нарушении норм международного гуманитарного права», — указал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине 8 марта.
Он также напомнил, что из-за действий украинских сил ПВО от заблудившихся ракет или их обломком страдали жилые дома в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске и других городах Украины.
В то же время Полянский подчеркнул, что высокоточные удары российских ВКС по объектам военной инфраструктуры не несут для мирных жителей Украины никакой опасности.
Как ранее передавало ИА Регнум, 8 марта Дмитрий Полянский также заявил, что Россия запросила на 22 марта проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Кроме того, российский дипломат попросил представителей стран — членов Североатлантического альянса объяснить их логику, согласно которой на Западе принимают решения по Украине, и указал на их непоследовательность в этом вопросе.