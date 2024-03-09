Донецк, 9 марта, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) ещё до освобождения Мариуполя (ДНР) российскими войсками регистрировала своих офицеров для прописки в городском приюте для бомжей с целью конспирации. Об этом журналистам сообщил источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Он уточнил, что речь идёт о заведении, которое находилось по адресу: Банный переулок, 5.

«Для регистрации места жительства сотрудников в целях конспирации СБУ еще в период, когда Мариуполь был под киевским контролем, использовала приют для бомжей», — сказал источник, слова которого цитирует «РИА Новости».

Собеседник агентства заявил, что российским силовикам удалось найти соответствующие документы. По данным силовых структур, с 2019 по 2020 год СБУ прописала в приюте более десяти своих оперативников.

Они имели звания от лейтенанта до капитана. Источник показал журналистам фотографии двух офицеров. Он также предположил, что за то время, которое прошло, все выявленные сотрудники могли уже дослужиться в СБУ до старших офицерских званий вплоть до полковника.

Собеседник также отметил, что точное число тех, кого спецслужба прописывала в приюте, устанавливается. Он добавил, что эта деятельность носила массовый характер.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России освободили Мариуполь в апреле 2022 года. При этом 20 мая 2022 года город освободили полностью, включая металлургический комбинат «Азовсталь», в котором оставались блокированы более двух тысяч украинских боевиков.

В июне 2022 года бывший подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал видеокадры тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя, получившей название «библиотека». В 2014–2015 годах здесь вели допросы с пристрастием задержанных сторонников ДНР и ополченцев.

В середине февраля 2024 года пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике обнародовала информацию о том, что в Мариуполе нашли секретные документы украинских спецслужб и заминированный тайник с оружием. В схроне находились гранатомёт, пулемёт и автомат.