Курск, 9 марта, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности отменили власти Курской области, сообщил 9 марта в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал губернатор.

Старовойт распространил информацию о введённом режиме примерно в 02:20 по московскому времени, а об отмене — в 05:15. Он также проинформировал о том, что в области работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

После этого губернатор написал, что в небе над Курском уничтожили один дрон ВСУ. Обломки беспилотного летального аппарата упали на крышу городской поликлиники. Они повредили 22 кв. метра кровли.

Также возникла угроза взрыва, и из соседнего с поликлиникой здания эвакуировали пациентов и персонал. В результате падения фрагментов дрона никто не пострадал.