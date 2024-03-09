Киев, 9 марта, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ), несмотря на оснащение западными оружием и техникой, не способны противостоять смертельной комбинации российских беспилотных летательный аппаратов и артиллерии. Об этом в статье для InfoBRICS заявил военный эксперт Драго Босник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Возможности Москвы в области беспилотной войны превзошли все ожидания как внутри страны, так и за рубежом… Дополняя дронами своё артиллерийское доминирование, Россия создала, возможно, самую смертоносную комбинацию на поле боя», — говорится в материале.

Эксперт напомнил, что после распада СССР производство беспилотных летательных аппаратов долгое время было слабой стороной российских вооружённых сил. Однако он подчеркнул, что за последние несколько лет России удалось не только полностью решить эту проблему, но и добиться существенного прогресса.

«В последние недели это (Превосходство российской армии. — Прим. ред.) было особенно заметно, когда в массовом порядке уничтожалось новейшее и самое современное оружие и техника НАТО», — заключил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее Драго Босник заявил, что Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции уничтожили новейшие образцы вооружения НАТО в ходе широко разрекламированного контрнаступления ВСУ. Он также отметил, что не менее удручающим для украинских войск выдалось и начало 2024 года, что в очередной раз продемонстрировало превосходство российских войск.