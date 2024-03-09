Курск, 9 марта, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Угроза взрыва сохраняется после падения сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на крышу поликлиники в Курске, сообщил 9 марта в своём Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Ранее губернатор написал, что в небе над городом сбили дрон ВСУ.

Он уточнил, что поликлиника находится по адресу: ул. Союзная. Глава региона отметил, что в связи с опасностью из соседнего здания эвакуировали людей.

»… Из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место», — говорится в сообщении.

Старовойт также проинформировал о том, что при падении на крышу фрагменты дрона повредили 22 квадратных метра кровли. По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.

Губернатор добавил, что по его поручению к месту происшествия прибыла министр здравоохранения области Екатерина Письменная.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 9 марта Роман Старовойт написал, что в Курской области объявили ракетную опасность. Кроме того, он распространил информацию о том, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

7 марта Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что в ночь с 6 на 7 марта средства ПВО обезвредили в Брянской и Тульской областях соответственно три и два украинских БПЛА, а в Курской — один.