Мадрид, 9 марта, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Два крупных марша провели феминистки 8 марта на центральных улицах Мадрида по случаю Международного женского дня, сообщила газета El Mundo.

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В этих акциях, которые прошли параллельно, приняли участие десятки тысяч человек. Первый марш начался на площади Сибелес. Его участники направились в сторону площади Испании. Они выступили за запрет проституции.

Другой марш охватил маршрут от площади Аточа до площади Колон. Участники этой акции поддержали лозунг «Патриархат, геноцид, привилегии. Конец этому».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2018 года феминистки из Испании потребовали убрать памятник кинорежиссеру Вуди Аллену из центра испанского города Овьедо. Они подали соответствующую петицию, которую городские власти отклонили.

В ноябре 2018 года суд в Испании признал незаконным существование профсоюза работников секс-индустрии OTRAS. Иск против этой организации направили два феминистских правозащитных объединения.