Вашингтон, 9 марта, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Государственный департамент Соединённых Штатов Америки планирует расширить штат посольства на Украине, направив в республику несколько десятков дипломатов. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Foreign Policy.

(сс) Kholodovsky Посольство США на Украине

«Госдеп США планирует отправить несколько десяткой дипломатов в перегруженное посольство США в украинской столице Киеве и предоставить чиновникам больше возможностей перемещаться по прилегающему региону», — говорится в материале.

По информации источника, Госдеп США таким образом собирается усилить контроль за выделенной Киеву американской военной и финансовой помощью.

Отмечается, что Вашингтон рассчитывает направить на Украину от 30 до 40 дипломатов. На данный момент, как утверждает источник FP, в посольстве находятся до двух сотен дипломатов и военных.

Расширение штата посольства США на Украине также позволит дипломатам свободно перемещаться по Киевской области вплоть до границы с Белоруссией без необходимости направлять запрос на соответствующее разрешение Белого дома. В настоящее время сотрудники посольства могут передвигаться только в пределах городской черты столицы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Foreign Policy сообщило, что украинские компании не могут ремонтировать поставляемые американские 155-миллиметровые гаубицы M777 из-за экспортного законодательства США. Отмечается, американские специалисты также не могут оказать помощь в ремонте из-за ограничения на передвижение дипломатов, распространяющегося и на подрядчиков.