Лондон, 9 марта, 2024, 02:47 — ИА Регнум. В мошенничестве заподозрили жительницу Лондона, 69-летнюю Амелию Барнем, из-за аномально частых выигрышей в лотерею. Об этом 8 марта сообщило британское издание The Sun.

Crosswalk.com Лотерея

Женщина купила билет Национальной лотереи, оператором которой является компания Allwyn, и в нём совпали три из пяти чисел. Это означало, что она выиграла 800 фунтов стерлингов (немногим больше тысячи долларов). Барнем попыталась получить выигрыш на почте, но её направили в магазин, где она приобрела билет, для подтверждения подлинности. Затем ей опять отказали в получении выигрыша и направили в лотерейную компанию.

Представители компании Allwyn сначала потребовали фотографии лицевой и оборотной стороны билета, но затем решили провести расследование о потенциальном мошенничестве и направили к женщине детектива.

«Они сказали, что это из-за количества одержанных мною побед. Я считаю отвратительным и позорным то, как со мной обошлись», — заявила жительница Лондона.

Компании показалось подозрительным, что Барнем тратит на билеты 60 фунтов в неделю, а выиграла в общей сумме уже 23,6 тысячи фунтов (чуть больше 30 тысяч долларов). Прибывший в доим к победительнице лотереи детектив сфотографировал билет, банковскую карту женщины, выписки по ней, паспорт и саму обладательницу счастливого билета. Решение по данному делу пока не принято.

Ранее ИА Регнум сообщало, что супруги из Тюмени Светлана и Юрий Семёновы, выигравшие 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», хотят открыть частную логопедическую практику, съездить в путешествие и помочь нуждающимся.

Билет 1526-го тиража «Русского лото» с выигрышем в 1 млрд рублей был одним из десяти в подарочном тубусе, проданном в Тюмени. О выигрыше было объявлено 1 января в новогоднем выпуске телешоу. Победитель обратился за деньгами спустя две недели.