Вашингтон, 9 марта, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Экспортное законодательство Соединённых Штатов Америки запрещает украинским предприятиям ремонтировать поставляемые американские 155-миллиметровые гаубицы М777. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

«Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц М777», — говорится в материале.

При этом американские специалисты также не могут оправиться в зону боевых действий и помочь с ремонтом из-за ограничения на передвижение дипломатов США, распространяющегося и на подрядчиков. Отмечается, что украинские предприятия имеют возможность создавать копии этих гаубиц, однако в этом случае они рискуют столкнуться с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Business Insider сообщило, что Соединённые Штаты Америки потеряли возможность ремонтировать предоставляемую Вооружённым силам Украины технику из-за проблем с финансированием, поскольку Конгресс США до сих пор не одобрил законопроект о выделении бюджета на поддержку Украины, Израиля и охрану государственных границ. Об этом проблеме также заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками летального вооружения на Украину. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных.