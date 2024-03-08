Вашингтон, 9 марта, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий возможность введения запрета социальной сети TikTok в США обещал подписать глава Белого дома Джозеф Байден, как только документ одобрит Конгресс. Такое заявление политик сделал 8 марта журналистам пресс-пула.

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«Если его примут, я его подпишу», — лаконично ответил Байден на соответствующий вопрос.

Ранее ИА Регнум сообщало, что комитет палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле утвердил законопроект, из-за которого в стране могут запретить социальную сеть TikTok. Документ предписывает китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, отказаться от принадлежащей ей соцсети под угрозой полного её запрета и блокировки в США. Для продажи соцсети компании-владельцу предоставляется шесть месяцев.

Руководство TikTok в ответ выпустило заявление, в котором осудило попытки властей США запретить ресурс. В компании отметили, что такой шаг лишит 170 млн американцев конституционного права на свободу выражения.

Социальная сеть TikTok, предназначенная для загрузки коротких видео, вызывает опасения у американской администрации из-за её принадлежности китайской компании ByteDance. В Вашингтоне неоднократно утверждали, что китайские власти и спецслужбы якобы могут получать сведения личного характера с помощью этой соцсети.