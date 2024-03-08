Вашингтон, 9 марта, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху «прийти к Иисусу». Об этом глава Белого дома заявил 7 марта в частной беседе с американским сенатором Майклом Беннетом о ситуации в секторе Газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Их разговор записала телекамера, работавшая в зале Конгресса США. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Я сказал ему: «Биби (Биньямину Нетаньяху) вам и мне предстоит встреча из разряда «прийти к Иисусу», — сказал Байден сенатору.

Беседа Байдена и Беннета по поводу ближневосточного конфликта прошла после оглашения главой Белого дома своего ежегодного послания перед членами сената и палаты представителей.

Выражение «come to Jesus» («прийти к Иисусу») означает момент озарения или осознания, который радикально меняет устремления и поведение человека. Байден, использовав эту фразу, вероятно, имел ввиду то, что ему и Нетаньяху, придётся в корне изменить свой политический курс.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января портал Axios со ссылкой на собственные источники написал о том, что Джо Байден испытал разочарование в связи с тем, что Биньямин Нетаньяху, отказался следовать рекомендациям США по ситуации в Газе.

В начале февраля газета Politico выпустила статью, в которой говорилось о том, что Джо Байден с подозрением относится к Биньямину Нетаньяху и в частных беседах использует в его адрес нецензурную лексику. Он называл премьер-министра Израиля «чертовым плохим парнем».

7 марта, выступая с посланием к Конгрессу США, Байден заявил, что у израильских властей есть право преследовать палестинское движение ХАМАС. Вместе с тем глава Белого дома признал, что конфликт в Газе привёл к большим потерям среди гражданских лиц.

Он отметил, что число жертв нынешнего столкновения превзошло количество погибших сразу за все предыдущие войны между Палестиной и Израилем. Байден добавил, что ответственность за защиту гражданских лиц в анклаве лежит на израильской стороне.