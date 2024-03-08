Киев, 9 марта, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Бывший заместитель руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленскогго Андрея Ермака Кирилл Тимошенко назначен советником главы министерства обороны Украины Рустема Умерова. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщило украинское издание NV со ссылкой на оборонное ведомство.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

«Кирилл Тимошенко, бывший замглавы офиса Зеленского, начал работать советником министра обороны Рустема Умерова», — говорится в материале.

Отмечается, что формально Тимошенко работает с министерством обороны Украины уже несколько недель, должность штатного советника Умерова он получил 1 марта на основании соответствующего приказа.

Согласно информации источника, в обязанности Тимошенко входят поддержание коммуникации, координация информационной политики ведомства, а также построение информационной повести дня в силах обороны Украины.

Как передавало ИА Регнум, действующий глава минобороны Украины Рустем Умеров вступил в должность 3 сентября 2022 года, сменив отправленного в отставку Алексея Резникова. Глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что смена главы оборонного ведомства связана в первую очередь с провалом широко анонсированного контрнаступления Вооружённых сил Украины летом 2023 года. Издание The New York Times, в свою очередь, заявило, что отставка Резникова может быть связана с затянувшимся конфликтом с Россией и коррупцией в армии.