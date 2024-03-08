Анкара, 8 марта, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Киев и Анкара на уровне правительств и компаний достигли договоренностей о совместных проектах в оборонной сфере, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 8 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

TOLGA BOZOGLU/ЕРА/ТАСС

Он сообщил, что встречался с представителями турецкого военно-промышленного комплекса. Глава киевского режима подчеркнул, что стороны готовы работать максимально оперативно для реализации проектов, которые обсуждались.

Вместе с тем он не стал уточнять, о каких совместных инициативах говорили на встрече.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта турецкое агентство Anadolu распространило информацию о том, что глава киевского режима собирается посетить Турцию с официальным визитом. В публикации говорилось о том, что он намерен обсудить с Эрдоганом укрепление двусторонних отношений и ход украинского конфликта, а также ситуацию с так называемой зерновой сделкой.

16 февраля посол Украины в Анкаре Василий Боднар объявил, что Украина участвует в разработке двигателя для турецкого истребителя KAAN пятого поколения. Он добавил, что в перспективе Киев намерен приобрести эти самолёты.