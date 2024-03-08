Вашингтон, 8 марта, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Подтверждений существования НЛО и доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетные существа, а также обладания землянами внеземными технологиями до сегодняшнего дня не найдено. Об этом 8 марта сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заявление Райдера связано с передачей Конгрессу США первой части отчёта Управления по разрешению аномалий во всех областях (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) о деятельности властей США, связанной с изучением неопознанных аномальных явлений. Отчёт потребовался в соответствии с утверждённым на 2023-й финансовый год бюджетом.

Отчёт является обзором всех официальных расследований на тему НЛО, которые проводились в США, а также содержимого засекреченных и открытых правительственных архивов по данному вопросу.

«Управление аномалий не нашло проверяемых свидетельств утверждениям о том, что правительство США и частные компании имеют доступ или реконструируют внеземные технологии, и не нашло доказательств тому, чтобы какая-либо структура внутри правительства США, научная или другая официальная структура подтвердила бы, что увиденные НЛО являются внеземной технологией», — уточнил Райдер.

Отмечается, что все расследования, проведённые на разных уровнях секретности, показали, что большинство НЛО на деле оказались обычными предметами или явлениями, по ошибке принятыми очевидцами за внеземные. Кроме того, Райдер пояснил, что сведения, касающиеся конкретных людей, известных мест, технологических испытаний и документов, о якобы связанных с реинжинирингом внеземных технологий, или не существуют, или являются ошибочным понимаем программ национальной безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила в июле 2023 года пресс-секретарь Пентагона Сью Гог, подразделение Минобороны США, занимающееся изучением НЛО, не выявило достоверной информации, подтверждающей существование программ, которые бы владели некими инопланетными технологиями

В конце июля в Конгрессе США прошли слушания, посвящённые существованию внеземных цивилизаций и контактов с ними. Перед членами законодательного органа выступил экс-сотрудник американской разведки Дэвид Граш, который до 2023 года занимался в Пентагоне анализом необъяснимых аномальных явлений. Он рассказал, что общался с чиновниками, которые говорили ему о наличии летательных объектов «внеземного» происхождения и о том, что из этих объектов якобы изымался биологический материал.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум выразил мнение о том, что публичные слушания в американском Конгрессе на тему НЛО указывают на проблемы и назревающий кризис власти в США.