Варшава, 8 марта, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Сейм Польши проголосовал за приостановку участия страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), сообщается на сайте нижней палаты польского парламента.

Artur Reszko/ЕРА/ТАСС

Документ одобрили 435 депутатов законодательного органа. Ещё пять парламентариев проголосовали против инициативы.

Заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский в беседе с журналистами ответил на вопрос о том, почему Варшава лишила не выйти из соглашения, а только приостановить его. Замминистра пояснил, что на выход польской стороны из ДОВСЕ не согласились союзники по Североатлантическому альянсу.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш призвал Польшу готовиться к возможной войне с Россией. Он подчеркнул, что поводом для этого является проведение российской специальной военной операции (СВО).

6 марта госсекретарь молдавского министерства обороны Валерий Мижа проинформировал о том, что Молдавия приостанавливает действие своё участие в ДОВСЕ. Он напомнил, что соглашение заключили в 1990 году, и с тех пор коренным образом изменились обстоятельства.

Ветеран Службы внешней разведки (СВР) Лев Корольков в беседе с корреспондентом ИА Регнум выразил мнение о том, что отказ Кишинёва от соблюдения ДОВСЕ, скорее, является чисто политическим демаршем. Эксперт отметил, что такое решение Молдавии не означает, что она пойдёт на захват непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Вместе с тем, по словам Королькова, если Кишинёв всё же решится оккупировать ПМР, то перед молдавскими властями встанет практически неразрешимая задача, решение которой может обернуться большими проблемами. Ветеран СВР добавил, что трудности для Молдавии представляет склад, который находится в приднестровском селе Колбасна.