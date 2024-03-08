Москва, 8 марта, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Хоккейному клубу ЦСКА не удалось показать требуемый уровень игры в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Об этом в пятницу, 8 марта, на пресс-конференции по итогам матча с ярославским «Локомотивом» заявил главный тренер команды Сергей Фёдоров.

Владимир Федоренко/РИА Новости Сергей Федоров

«Благодарю ребят за сезон. Не всё получалось. Именно в этом сезоне мы играли волнами… Для было сложно показать уровень, которых плей-офф и такая команда, как «Локомотив», требуют, поэтому результата закономерен», — указал тренер.

Сергей Фёдоров отметил, что команде и тренерскому штабу предстоит провести тщательную работу над ошибками, чтобы в следующем сезоне достичь лучших результатов.

8 марта ЦСКА в последнем для «красно-синих» матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» потерпел поражение со счетом 6:3. Таким образом, московская команда покинула финальную стадию турнира, уступив коллективу из Ярославля с общим счётом 1:4.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля ЦСКА в первом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ одержал победу над «Локомотивом» со счетом 4:0. Заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (6’), Антон Слепышев (18’), Никита Нестеров (32’) и Виталий Абрамов (38’).

Напомним, что ЦСКА является победителем двух последних розыгрышей Кубка Гагарина. Всего московский клуб пять раз выходил в финал плей-офф КХЛ и выиграл три из них.