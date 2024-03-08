Киев, 8 марта, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Межведомственную группу сформировало правительство Украины с целью привлечения международной помощи для обеспечения кибербезопасности. Об этом сообщил 8 марта представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Иван Шилов ИА Регнум

«Создана межведомственная рабочая группа по вопросам привлечения международной помощи для обеспечения кибербезопасности и киберустойчивости государства», — уточнил Мельничук в своем Telegram-канале.

По словам Мельничука, уже утверждено положение о рабочей группе и определён её состав. При этом представитель кабмина не уточнил, кто войдёт в состав группы и какая сумма предполагается на финансирование проекта правительством.

Ранее ИА Регнум сообщало, что летом 2023 года правительство Великобритании заявило о намерении выделить на укрепление кибербезопасности Украины порядка 25 миллионов фунтов (32 миллиона долларов).

Предполагается, что выделенные средства направят на защиту критически важной для страны киберинфраструктуры, обеспечивающей выполнение важнейших функций, в том числе осуществления банковских операций и энергоснабжения страны.

В феврале текущего года кибератаке подвергся украинский телеканал «Эспрессо». Неизвестные хакеры разместили в эфире видеоролик, указывающий на причастность правительства США к украинскому конфликту.

В декабре 2023 года украинские пользователи пожаловались на массовые сбои в работе оператора связи «Киевстар», в результате которых абоненты не могли воспользоваться мобильной связью и интернетом. Представитель мобильного оператора обвинил в сбоях Россию, не приводя никаких доказательств.