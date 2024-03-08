Можайск, Московская область, 8 марта, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Певец Shaman (Ярослав Дронов) провёл благотворительный концерт в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5 в Московской области по случаю Международного женского дня. Об этом артист сообщил в своём Telegram-канале.

Кадр из видео SHAMAN

«Родные, сегодня я решил сделать сюрприз женщинам, волею судьбы не избалованным мужским вниманием, и устроил в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5 специальное праздничное выступление», — написал он.

В рамках выступления Shaman впервые исполнил на сцене свою новую песню «Мама». Он также выступил с песнями «Ты моя», «Встанем», «Я русский».

Артист выразил благодарность всем женщинам учреждения, включая сотрудниц Федеральной службы исполнения наказаний, за горячий приём, который они устроили, а также за несмолкающие аплодисменты.

Кроме того, Shaman поздравил дам с праздником. Женщины подарили певцу картины, нарисованные карандашом и маслом на холсте.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта появилась информация о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин. В Кремле отметил, что прежде всего решение касалось женщин, имеющих несовершеннолетних детей, беременных женщин, а также женщин, родственники которых участвуют в спецоперации.

В начале декабря 2023 года глава государства поручил принять необходимые решения по освобождению из тюрем некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Об этом его попросила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва.