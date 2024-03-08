Москва, 8 марта, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Российская певица и доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Полина Гагарина в июне даст концерт в «Лужниках», после чего возьмёт сценическую паузу. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде» 8 марта.

Pavel Kashaev/Global Look Press Полина Гагарина

«(Пора уходить. — Прим. ред.) на пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», — указала исполнительница.

Гагарина добавила, что концерт в «Лужниках», который состоится 29 июня 2024 года, станет итоговым посланием к фанатам. Своё выступление певица рассчитывает преподнести как фильм, наполненный важными словами.

28 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Российская певица Полина Гагарина также попала в этот перечень.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2022 года Полина Гагарина получила работу на телеканале ТНТ. Исполнительница стала ведущей передачи «Модные игры», посвящённой борьбе профессиональных стилистов и любителей за денежный приз.