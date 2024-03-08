Киев, 8 марта, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Украинское правительство приняло решение о выходе Украины из соглашения с государствами — участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) о вооружённых силах и пограничных войсках, написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Помимо этого, в Киеве утвердили законопроект о выходе из соглашения с СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Раде Тарас Мельничук. Страны СНГ заключили это соглашение 9 сентября 1994 года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля 2023 года Украина вышла из трёх соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ. В ноябре киевский режим объявил о выходе из соглашения с СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы.

В марте 2023 года Киев вышел из соглашения с Россией от 2011 года о совместном контроле на российско-украинской границе.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина с самого начала не участвовала в полномасштабном сотрудничестве в рамках СНГ. Он уточнил, что Киев подписал ряд документов по содружеству, но в полном формате так и не присоединился к работе организации.