Анкара, 8 марта, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы, которые пройдут 31 марта, станут для него последними с учётом законодательства. Об этом глава государства заявил в пятницу, 8 марта.

Turkish Presidency/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

«Это финал для меня, в соответствии с мандатом, данным законом, это мои последние выборы. По итогам произойдёт переда (Дел. — Прим. ред.) моим братьям, которые придут после меня», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Реджеп Тайип Эрдоган занимает должность президента республики с 28 августа 2014 года. В мае 2023 года его переизбрали на третий срок. В рамках президентских выборов Эрдоган во втором туре набрал 52% голосов, обойдя лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу. С победой турецкого лидера поздравили лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая 2023 года в Турции также прошли парламентские выборы, по итогам которых партия Реджепа Тайипа Эрдогана «Партия справедливости и развития» получила 317 из 600 места в парламенте. Республиканская народная партия Кемаля Кылычдароглу получила 169 мест.