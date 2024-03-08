Анкара, 8 марта, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Анкара подтверждает готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины, заявил 8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«К сожалению, наша дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов», — признал он после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Эрдоган подчеркнул, что конфликт на Украине должен закончится в ходе переговоров, и Турция готова этому содействовать. Помимо этого они обсудили с Зеленским безопасность в Чёрном море.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 февраля сообщил, что глава государства Владимир Путинпланирует обсудить с турецким лидером ситуацию на Украине. В январе помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что глава государства планирует встретиться турецким коллегой.

Помощник президента Владимир Мединский, участвовавший в мирных переговорах с представителями Украины, проходивших в 2022 в Стамбуле, 29 февраля заявил, что российская делегация готова для новых переговоров в Турции. Он отметил, что она отправится туда, если получит такое поручение.