Киев, 8 марта, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский задумался об увольнении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сообщило украинское издание «Страна. ua» 8 марта.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Дмитрий Кулеба

Как рассказали журналистам источники, близкие к офису украинского лидера, к главе дипведомства накопилось много претензий к кандидатурам послов, которые предоставляет министерство. Кроме того, администрация киевского режима в целом недовольна работой МИД.

«Информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течёт из разных сторон — даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников», — говорится в публикации.

По информации издания, в качестве кандидатуры на место Кулебы рассматривают заместителя главы офиса Зеленского Игоря Жовку, курирующего внешнеполитическое направление. Сообщается, что главу МИД после увольнения планировали отправить послом в Великобританию, но потом решили послать туда бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Как сообщало ИА Регнум, Кулеба 7 февраля заявил, что военно-промышленный комплекс ЕС неспособен конкурировать с российским оборонным производством. По его словам, из-за этого ВСУ испытывают дефицит снарядов. Министр добавил, что дефицит может усугубиться до снарядного голода из-за того, что Европа оказалась неготовой к крупным военным конфликтам.

Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ 8 февраля. 7 марта стало известно о его назначении послом в Великобританию. Украинский лидер объяснил это тем, что Залужный сам попросился на это место.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение Зеленского о новом назначении Залужного не имеет для РФ никакого значения.