Москва, 8 марта, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Британским властям, поставляя средства нападения на Крым, нужно помнить, что Великобритания — вполне себе потопляемый остров, заявил 8 марта «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Manuel Balles\Zuma\TASS

По его мнению, англичане особенно поощряют атаки Киева на Крым, так как в этом вопросе руководствуются не только политическими мотивами, как США, но ещё и историческими. Британия является островным государством и стремится править морями, отметил депутат.

«Вот отсюда их особый интерес к Крыму, потому что мы знаем: Крым — это непотопляемый авианосец. А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», — сказал Затулин.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких офицеров, обсуждавших возможное нанесение удара произведёнными в ФРГ ракетами Taurus по Крымскому мосту. Они рассуждали, как это можно сделать так, чтобы Германия не казалась участником конфликта.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, и ранее выступавший против поставок Taurus Украине, 4 марта заявил, что он не изменил своего мнения.

Газета Guardian 4 марта, ссылаясь на данные от представителя британского правительства, сообщила, что Лондон призвал Берлин передать Taurus Киеву, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера. Собеседник также напомнил журналистам, что Великобритания первой передала ракеты дальнего радиуса для ВСУ, а теперь призвала другие страны сделать то же самое.

При этом сообщения, что Великобритания пытается убедить Германию поставить ракеты дальнего действия Украине, были и раньше. 1 марта об этом сообщило агентство Bloomberg. По информации издания, Лондон в том числе предлагал обменяться с Берлином, предлагая взамен Taurus британские ракеты Storm Shadow.

8 марта глава минобороны Германия Борис Писториус заявил, что ракеты Taurus не помогут ВСУ переломить ситуацию на фронте, поэтому Германия не будет передавать их Киеву.