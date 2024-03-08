Париж, 8 марта, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Из-за опасности критики в адрес президента Франции Эммануэля Макрона в последнее время стало сложно получить от компетентных специалистов достоверный ответ, планирует ли тот отправить войска на Украину для войны с Россией. При этом очевидно, что подавляющее большинство французов против такой авантюры, но несомненно, что военные специалисты из Франции уже побывали в зоне боевых действий на Украине.

Ирина Калашникова/РИА Новости

Такую оценку сообщениям о намерении Макрона ввести войска на Украину в случае успехов российских военных в беседе с ИА Регнум дал французский политолог Дмитрий Кошко.

Слова французского лидера зачастую расходятся с его шагами, а реальные действия Макрона в любом случае отвечают интересам крупного финансового капитала и его международных партнёров, указал эксперт.

При этом для Кошко очевидно, что французские капиталы точно не будут вкладываться в экономику воюющей Украины из-за слишком высоких рисков. В том числе — в строительство военных заводов.

«Но специалистов для обслуживания определённой техники послать могут. И уже посылали. Во всяком случае, французы точно были в украинском Иностранном легионе», — отметил эксперт.

По его словам, недавно во Франции опубликовали результаты опроса, согласно которым 76% граждан выступили против отправки военного контингента на Украину.

«Опять-таки, если верить этим социологическим опросам. Но я думаю, так примерно и есть. И это — несмотря на интенсивную пропаганду без доступа к средствам массовой информации тех, кто против», — поделился Кошко.

Однако Франция и весь Евросоюз политически слишком зависима от США, от евроатлантической повестки, заметил эксперт. И если потребуют в Вашингтоне, европейцы вполне могут отправить войска на Украину, допустил собеседник ИА Регнум. И в их числе могут оказаться французы.

«Один французский генерал, достаточно серьёзный, в отличие от не очень интересных натовских генералов-пропагандистов, которые по телевидению любят выступать, сказал, что, вероятно, до 15 тысяч солдат получится послать, но не больше», — рассказал эксперт.

Информационная среда во Франции, по признанию Кошко, заметно изменилась в сравнении с той, что была ещё несколько лет назад. Критиковать французскую политику вообще и действия Макрона в частности, не опасаясь за последствия, стало гораздо сложнее, заверил эксперт. По его словам, нормой стал даже запрет Telegram-каналов, не говоря уже о цензуре на телевидении. Поэтому, как признался политолог, он не хочет комментировать вопрос об истинных намерениях хозяина Елисейского дворца в смысле вовлечения Франции в боевые действия на Украине.

Макрон в ходе встречи с лидерами парламентских партий в качестве условия для начала Парижем интервенции на Украину назвал наступление российской армии на Киев или Одессу. Об этом сообщило издание L’Indépendant со ссылкой на лидера Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя.

Три французские оборонные компании будут выпускать на Украине запчасти для военной техники и беспилотников, заявил, в свою очередь, глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. Он уточнил, что они учредят партнёрство с украинскими компаниями, в первую очередь — в сфере выпуска беспилотников и оборудования для сухопутных сил, а также для производства запчастей. Не исключено также производство боеприпасов.

При этом Лекорню опроверг версию, что обсуждение возможной отправки военных из западных стран в зону конфликта на Украине означает их участие в боестолкновениях. Но речь вполне может идти о присутствии для разминирования и обучения украинских бойцов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на противоречия в заявлениях Парижа по украинскому вопросу. Он напомнил, что Макрон допускал возможность отправки западных войск на Украину, а глава минобороны Франции категорически это отрицал. Представитель Кремля допустил, что это говорит об активной внутрифранцузской и внутриевропейской дискуссии на эту тему.

А лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал невообразимым тот факт, что Макрон всё ещё не свергнут после заявлений о том, что для Парижа нет никаких красных линий в вопросе поддержки Украины. Политик также назвал французского лидера марионеткой НАТО.