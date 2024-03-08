Москва, 8 марта, 2024, 19:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день уже шесть тысяч бывших российских военнослужащих нашли работу с помощью фонда «Защитники Отечества», создание которого инициировал президент России Владимир Путин. Об этом 8 марта рассказала глава организации Анна Цивилёва в новом выпуске шоу «Дайте сказать!».

Кадр из видео

По её словам, университеты занимаются активной переподготовкой бывших военных, а тяжелораненые бойцы получают психологическую помощь и протезирование. Цивилёва рассказала, как проходят различные программы переподготовки для участников спецоперации, и о новом нацпроекте «Время Героев».

Председатель фонда поделилась, что задачу об открытии за полтора месяца во всех субъектах России, включая новые территории, филиалов фонда успешно удалось выполнить.

«Подбирались здания в центре города, с удобной логистикой, с доступной средой для инвалидов, для того чтобы ребята, которые туда приходили, чувствовали себя уютно, комфортно, были окружены заботой, вниманием любовью и готовностью помочь», — подчеркнула Цивилёва.

Она также рассказала про команду фонда «Защитники Отечества»: это люди, ранее работавшие в соцсфере и здравоохранении. При этом Цивилёва отметила, что с течением времени среди сотрудников появилось много самих ветеранов, их жён или вдов и родителей. Сейчас около 300 ветеранов трудятся практически во всех филиалах, уточнила она.

«Мне кажется, это естественный процесс, потому что это именно те люди, которые наиболее вовлечены в происходящее. Это их затрагивает, они понимают, с чем идут люди, что им нужно сказать, на что обратить внимание, как вовремя подставить своё плечо, и разговаривают на одном языке с теми, кто впервые пришел в фонд», — заявила глава фонда.

Организации очень помогают ветераны предыдущих локальных войн и конфликтов, обратила внимание Цивилёва. По её мнению, важно в том числе и объединение и ветеранских организаций, и разных конфессий. Не всегда человек пойдёт к психологу, но может обратиться в мечеть или храм и довериться священнослужителю, отметила руководитель фонда.

Как сообщало ИА Регнум, в январе, на Втором форуме ветеранов СВО «Вместе победим» Цивилёва заявила, что они станут опорой будущего России. По её словам, форум стал площадкой для налаживания комплексной работы с госучреждениями и общественными организациями. Она отметила, что обсуждается вовлечение демобилизованных бойцов в проекты, направленные на укрепление гражданского общества.