Москва, 8 марта, 2024, 18:43 — ИА Регнум. В Москве «закодированный» от алкогольной зависимости мужчина выпил спиртное и умер. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Это произошло ещё 24 февраля, но стало известно только сегодня. В службу экстренной помощи и полицию поступило сообщение о смерти 39-летнего Анатолия М. на севере столицы. Прибывшие на место медики уже ничем не могли помочь, а лишь констатировали смерть.

Близкие умершего объяснили, что мужчина был закодирован от алкогольной зависимости, но сорвался и выпил спиртного, отмечая 23 февраля. После этого ему сразу стало плохо.

«В квартире на улице Академика Бочвара скончался 39-летний мужчина, предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства

По факту его смерти полиция начала проверку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале июля на Урале 10 подростков попали в больницу после употребления алкоголя.

По одной из версий, подростки сами купили алкоголь на основе пенного напитка в одной из торговых точек. Плохо им стало на глазах у очевидцев. В больницу их забрали с автобусной остановки.