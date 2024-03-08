Вашингтон, 8 марта, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободят ещё больше территорий до того, как западные страны потребуют от Киева начать мирные переговоры с Москвой. Такое мнение 7 марта высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Global Look Press

«Администрации (президента США. —Прим. ред.) придётся поработать с украинцами, чтобы подтолкнуть их к переговорам с русскими. <…> Ситуация [для ВСУ] ухудшается стремительно, и русские освободят больше территорий», — сказал он.

По словам эксперта, украинская армия не способна победить в конфликте с Россией, а потому Западу стоит понять, что разумным разрешением конфликта будут мирные переговоры.

Лидеры западных государств ошибаются, считая, что подразделения войск НАТО или дополнительные поставки оружия Киеву помогут ВСУ победить в противостоянии с армией России, отметил Миршаймер.

«Единственный выход — это дипломатия», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта немецкий журналист Ибрагим Набер заявил, что армия России прорвала фронт на разных участках в зоне СВО на фоне острой нехватки живой силы и боеприпасов у ВСУ. По его мнению, переломный момент в украинском конфликте наступит уже летом.

Президент России Владимир Путин 8 февраля в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что целью Москвы является прекращение начатого Киевом конфликта. Глава государства также отметил, что Кремль хочет добиться урегулирования ситуации на Украине путём мирных переговоров.

При этом президент напомнил, что от переговорного процесса отказался именно Киев, когда в ноябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести какие-либо переговоры с Москвой.