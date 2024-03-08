Москва, 8 марта, 2024, 18:26 — ИА Регнум. В матче 20-го тура Российской премьер-лиги вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обновил сразу два рекорда, отразив 19-й пенальти в рамках чемпионатов России и проведя 250-й «сухой» матч.

Степан Ноздрев/ТАСС Игорь Акинфеев

Игра проходила в Самаре. Там армейцы встречались с «Крыльями Советов».

Акинфеев провел 250-й матч на ноль. По этому показателю капитан ЦСКА лидирует с большим отрывом. На втором месте Сергей Рыжиков. У него 134 «сухих» игры.

Также вратарь ЦСКА отразил в этой встрече пенальти. Его хозяева поля пробивали в концовке второго тайма. Он стал для Акинфеева 19-м в рамках чемпионатов России. Следом за «армейским» голкипером идут Роман Березовский и Александр Беленов. У обоих в активе по 14 отраженных пенальти.

Игра в Самаре завершилась со счетом 2:0. Победу ЦСКА принёс дубль Виллиана Роши.

Как передавало ИА Регнум, столичный ЦСКА стал лучшим российским клубом 2023 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

IFFHS опубликовала рейтинг из 700 команд со всего мира. ЦСКА занял 383-е место, набрав 58,5 очка.

В список попали «Краснодар», занявший 455-е место с 54 очками, а также санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», у которых по 45 очков и 604-е место.