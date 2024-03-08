Кишинёв, 8 марта, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Гагаузской автономии Молдавии необходимо продолжать дружить с Россией, заявила глава региона Евгения Гуцул 8 марта, прибыв в кишинёвский аэропорт при возвращении из Москвы. Об этом сообщили «Известия».

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Евгения Гуцул

«Мы всё сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их поддержку. И всё, что мы с ними обсудили, наши дальнейшие проекты, мы обязательно реализуем», — сказала она.

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На вопрос журналистов Гуцул, не ожидает ли она ареста со стороны молдавских властей после визита в Россию, глава автономии ответила, что ничего плохого не сделала. Она добавила, что необходимо дружить со всеми, особенно с Россией. По итогам поездки в Россию Гуцул проведёт брифинг 11 марта.

Как сообщало ИА Регнум, глава Гагаузии 1 марта приехала в Москву, где встретилась спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Гуцул сообщила о притеснениях автономии со стороны центральных молдавских властей. Глава Совфеда пообещала укреплять связи с Гагаузией. Матвиенко поддержала прагматичный курс руководства региона.

Гуцул также посетила Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи. На его полях она 6 марта встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Глава автономии сообщила, что обсудила с ним политическую проблематику в Молдавии и Гагаузии.

В тот же день исполняющий обязанности генпрокурора ведомства Ион Мунтян заявил, что против Гуцул возбудили уголовное дело.