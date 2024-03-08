Оттава, 8 марта, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Канада присоединится к коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины. Об этом заявил министр обороны страны Билл Блэр. Заявление глава ведомства опубликовано на сайте правительства Канады.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.

«Для дальнейшего развития возможностей беспилотников на Украине министр Блэр пообещал, что Канада присоединится к коалиции по возможностям дронов контактной группы по обороне Украины», ― указано в заявлении.

На сегодня Оттава передала Киеву свыше 100 специализированных камер для беспилотников от компании L3 Wescam, а также планирует дать более 800 дронов производства Teledyne FLIR.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля газета The Wall Street Journal написала, что из-за замедления поставок западной помощи Украина собралась произвести в 2024 году 1 млн FPV-дронов. Сборкой этих аппаратов должны заниматься небольшие мастерские на украинской территории.

Агентство Bloomberg 17 февраля проинформировало о том, что Британия и её союзники разрабатывают новые беспилотники с технологией искусственного интеллекта (ИИ). Это якобы позволит компенсировать Украине острый дефицит артиллерии. Такие дроны смогут взаимодействовать друг с другом и будут направляться к цели автоматически.

Британский министр обороны Грант Шаппс 7 марта заявил, что Соединённое Королевство передаст Украине более 10 тысяч беспилотных летальных аппаратов. Для этого Киев собирается выделить ещё 125 млн фунтов стерлингов ($160 млн). Лондон планирует передать Киеву в основном FPV-дроны, а также около тысячи ударных беспилотников, морских БПЛА и беспилотных средств разведки.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля заявил, что группа стран НАТО приняла решение поставить Украине миллион беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Столтенберг указал, что страны НАТО намерены открыть аналитический и тренировочный центр для ВСУ на территории Польши.