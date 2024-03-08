Москва, 8 марта, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на четыре млн рублей за неудаление фейков о потерях российской армии в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Как стало известно 8 марта, решение о штрафе приняли в декабре 2023 года, но причина оставалась неизвестной.

Rafael Henrique/Global Look Press

«Признать Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7.10-4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей», — говорится в тексте решения суда.

Отмечается, что Роскомнадзор выявил в публикациях в мессенджере сведения о российских военных, якобы убитых на территории Украины, после этого составили протокол и передали его в суд. Представители Telegram на заседание по делу не явились.

Как сообщало ИА Регнум, это был не первый случай привлечения Telegram к ответственности за это правонарушение. В июне 2023 года мессенджер аналогично оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить 32 Telegram-канала с недостоверной информацией об СВО и её участниках. За месяц до этого глава ФССП Дмитрий Аристов заявил, чтоTelegram погасил судебные штрафы по более ранним исполнительным производствам.