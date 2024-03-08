Рига, 8 марта, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Гражданам Латвии в ближайшие дни рекомендуется не ездить в Россию, заявил 8 марта МИД республики в соцсети X.

«В связи с возможными террористическими атаками в Москве в ближайшие 48 часов мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от поездок в Российскую Федерацию и избегать массовых мероприятий в Москве», — сообщило латвийское внешнеполитическое ведомство.

Каких-либо обоснований этим утверждениям латвийский МИД не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта МИД Германии опубликовал заявление, в котором настоятельно рекомендовал своим согражданам не ездить в Россию, особенно в приграничные с Украиной регионы. Берлин напомнил, что ряд российских территорий подвергается атакам дронов, а в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях действует военное положение.

Кроме того, американское посольство в Москве заявило, что 8 марта в России есть угроза терактов и что в ближайшие двое суток в страну ездить опасно. Диппредставительство призвало воздержаться от участия в массовых мероприятиях, но обоснований к предупреждению не привело.

После этого аналогичное заявление распространил Форин-офис (британский МИД).

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин назвал российскую столицу стала одним из самых безопасных мегаполисов мира.