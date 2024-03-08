Москва, 8 марта, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Большая часть россиян положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного фондом «Общественное мнение» 7 марта.

РИА Новости/Александр Казаков

Так, 83% респондентов отметили, что оценивают работу российского лидера «скорее хорошо». С ними не согласны («скорее плохо») 7% опрошенных. Оставшиеся 10% затруднились с ответом.

Доверяют главе государства 82% участников опроса. Противоположного мнения придерживаются 8% респондентов, а 9% затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» провели в период с 1 по 3 марта 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Участникам опроса нужно было ответить на вопросы: «Как Вы считаете, президент Владимир Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?» и «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете В. Путину?».

Как сообщало ИА Регнум, в ходе предыдущего опроса, проведённого ФОМ 23–25 февраля 2024 года, о доверии российскому лидеру заявили 82% россиян, его деятельность одобрили 80%. При этом противоположного мнения придерживаются 10% и 7% респондентов соответственно.

В опросе «ФОМнибус», который проводился методом интервью по месту жительства респондента, приняли участие 1500 человек в 104 населённых пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность, как указано в материалах фонда, не превышает 3,6%. У3частники опроса отвечали на вопросы — «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете В. Путину?», а также «Как Вы считаете, президент В. Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что стабильный показатель уровня доверия к президенту говорит о том, что россияне чувствуют результат работы главы государства, несмотря на многие вызовы, с которыми сталкивается Россия.