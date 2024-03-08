Краснодар, 8 марта, 2024, 16:19 — ИА Регнум. В Сочи 17 лыжниц направили в медицинские учреждения после инцидента на лыжной гонке, всего пострадали 18 человек, сообщили 8 марта «Известия».

Кадр из видео

По данным источника издания, одну лыжницу, получившую травму, доставили в горбольницу № 8, 16 её коллег — в Центр охраны материнства и детства. Ещё одной спортсменке помощь оказали амбулаторно.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872566" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Количество пострадавших лыжниц при массовом падении на соревнованиях в Сочи увеличилось до 18

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в Сочи проходил масс-старт на десятикилометровой дистанции. Во время соревнований началась снежная буря. Лыжницы не смогли идти, они начали падать в снег на скорости.

Появилась информация о девяти пострадавших, в том числе о переломах рук у двоих лыжниц. Многие получили сильные ушибы.

Организаторы масс-старта остановили соревнования. Пострадавшим оказали помощь. Кроме того, на Спартакиаде отменили мужскую гонку.