После завала лыжниц на спартакиаде в Сочи 17 человек попали в больницу
Краснодар, 8 марта, 2024, 16:19 — ИА Регнум. В Сочи 17 лыжниц направили в медицинские учреждения после инцидента на лыжной гонке, всего пострадали 18 человек, сообщили 8 марта «Известия».
По данным источника издания, одну лыжницу, получившую травму, доставили в горбольницу № 8, 16 её коллег — в Центр охраны материнства и детства. Ещё одной спортсменке помощь оказали амбулаторно.
Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в Сочи проходил масс-старт на десятикилометровой дистанции. Во время соревнований началась снежная буря. Лыжницы не смогли идти, они начали падать в снег на скорости.
Появилась информация о девяти пострадавших, в том числе о переломах рук у двоих лыжниц. Многие получили сильные ушибы.
Организаторы масс-старта остановили соревнования. Пострадавшим оказали помощь. Кроме того, на Спартакиаде отменили мужскую гонку.