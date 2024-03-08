Геническ, Херсонская область, 8 марта, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла территорию Скадовского морского порта, в результате чего получило повреждения пустующее административное здание. Об этом 8 марта сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В простаивающем Скадовском морском порту сегодня в результате террористического обстрела со стороны киевского режима повреждено пустующее административное здание», — написал он.

Сальдо уточнил, что в результате никто не пострадал, само здание получило значительные повреждения, на месте начали работу оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ посёлка Тёткино в Глушковском районе. По его словам, в районе железнодорожной станции зафиксировали не менее пяти прилётов боеприпасов со стороны украинской армии.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 7 марта сообщил об обстреле украинской армией села Козинка в Грайворонском городском округе. В результате обстрела получил ранения один мирный житель.

Глава Кременского муниципального округа ЛНР Вячеслав Третьяков 6 марта сообщил, что ВСУ обстреляли Кременную. В результате этого два мирных жителя погибли и ещё двое получили ранения.