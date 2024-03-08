Москва, 8 марта, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва, уехав за рубеж, продолжила мнить себя лидером общественных мнений, но при этом зашла слишком далеко. И хотя сугубо юридических неприятностей её слова, вероятно, ей не принесут, последствия неизбежны. Такое мнение высказали ИА Регнум юристы, комментируя оскорбительное россиян заявление певицы в ответ на критику со стороны исполнителя Стаса Михайлова.

Vadim Tarakanov/Global Look Press Алла Пугачёва

С точки зрения Пугачёвой, нормальна не только она, но и люди вроде Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), заметил доктор юридических наук Лев Бертовский.

«А лично для меня, например, такие как Моргенштерн — это какая-то аномалия», — признался эксперт.

Причём ранее певица сама призывала признать её иноагентом после того, как этот статус присвоили её мужу — Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Однако, в отличие от него, Пугачёва на самом деле не отметилась какими-либо высказываниями, которые дискредитировали армию России.

А нелицеприятной и безусловно оскорбительной для россиян оценки нормальности, которую озвучила певица, увы, может оказаться недостаточно для далеко идущих формальных последствий. Проблема в том, что толкование нормальности — предмет очень сложный, пояснил юрист.

«Юридически сложно это трактовать, очень расплывчатое высказывание, которое можно как угодно подать. Например, в том смысле, что нормальные уехали, а какие-то супернормальные остались», — пояснил эксперт.

Адвокат, кандидат юридических наук, академик Российской академии ествественных наук Янис Юкша признался, что у него никогда не вызывали восторга ни творчество певицы, ни её взгляды. Однако высказываний, за которые её можно было бы гарантированно поразить в правах, пока она себе не позволяла.

«Если оценивать чисто юридические аспекты, то любой гражданин имеет право беспрепятственно покидать территорию России и возвращаться. При этом Пугачёва, можно так сказать, пока ещё не наговорила слишком много. Заметьте, она очень осторожна, старается в высказываниях не выходить за рамки действующего закона», — отметил эксперт.

Но если оценивать ситуацию сугубо эмоционально, то возомнившая себя лидером неких общественных мнений бывшая поп-дива, некогда обласканная вниманием армии поклонников, зашла слишком далеко, поделился Юкша. И потому негативная реакция россиян на её высказывания объяснима и полностью обоснованна.

«Я подчеркиваю: у нас есть свой мир, он особый, он наполнен энергией. Энергией наших людей. Это пространство наших законов, нашего восприятия. Не надо вторгаться в это поле, не надо выпадать из него. Любые подобные высказывания недостойны, отвратительные и осуждаемы. И чем более они негативные, тем менее рукопожатным становится их автор. Такие персоны должны становиться неинтересными для российского народа, кроме какой-то очень узкой аудитории ненормальных, которые любят скандалы и плещутся в них, как рыба в воде», — отметил юрист.

В любом случае, учитывая раздражение, которое стала вызывать в обществе певица, ей сложно будет выйти из каких-либо прав собственности в России (например, продать недвижимость) по высокой цене.

«Раньше имущество с именем Пугачёвой означало завышенную оценку, прибавление в цене. А сегодня это имущество будет со знаком минус. Оно хорошее. Но оно от Пугачёвой, и это будет означать, что к цене прилагается серьёзный дисконт», — допустил эксперт.

Пугачёва ответила на слова российского певца Михайлова, указавшего на неправоту артистов, покинувших страну и оскорбляющих её из-за границы. По её мнению, «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию. Видеообращение с ответом Пугачёва разместила на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России).

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В свою очередь активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) потребовали признать Пугачёву иноагентом после её высказываний. Об этом сообщил глава организации Виталий Бородин. Соответствующее обращение ФПБК направило генпрокурору Игорю Краснову.

Ранее режиссёр Никита Михалков отметил, что объяснениям некоторых звёзд шоу-бизнеса, которые после начала СВО уехали из России, а потом вернулись или выразили такое намерение, можно поверить. Но другие, и Пугачёва в их числе, больше никогда не будут занимать в России прежнего места.

Пугачёва и Галкин покинули Россию после начала спецоперации в феврале 2022 года. Остановились в Израиле, а позднее уехали оттуда на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в реестр физических лиц — иностранных агентов за то, что он получал финансирование с Украины. Пугачёва высказалась в поддержку мужа.