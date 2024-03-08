Никосия, 8 марта, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Евросоюз, США, Кипр и ОАЭ договорились о запуске морского гуманитарного коридора в сектор Газа, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 8 марта во время визита на остров.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«Сегодня мы сталкиваемся в Газе с гуманитарной катастрофой… Главным вызовом является доставка гуманитарной помощи непосредственно жителям Газы», — отметила глава ЕК.

Она сообщила, что коридор по ставки гуманитарной помощи палестинцам, скорее всего, начнёт работать 10 марта.

Как передавало ИА Регнум, Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден 7 марта приказал Пентагону создать временный морской порт на побережье сектора Газа, чтобы иметь возможность доставлять гуманитарные грузы в регион. При этом в порту не будет американских военнослужащих.

4 марта газета The Hill сообщила, что Вашингтон стал активно призывать Израиль временно прекратить боевые действия в Газе. Также в издании сообщили об участившихся требованиях американских властей от Тель-Авива увеличить объёмы гуманитарной помощи для палестинцев.

В октябре 2023 года, когда произошло обострение конфликта палестинского движения ХАМАС и Израиля, президент России Владимир Путин заявил, что это стало ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Он также призвал к созданию суверенного палестинского государства.